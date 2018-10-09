Тахографы станут обязательными для «маршруток»

Москва, , 11:29 — REGNUM Законопроект о безопасности пассажирских перевозок «маршрутками» Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября. Речь идет о требованиях безопасности пассажирских перевозок транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, превышает восемь.

Прежде всего, такие «мини-автобусы» должны быть оснащены тахографами, а водители обязаны соблюдать нормы времени управления ТС и отдыха, установленные Правилами дорожного движения (ПДД).

Также прописываются особые условия проведения проверок. Вводится лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

При этом лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных сил, войск национальной гвардии, следственных органов Следственного комитета РФ, а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования).