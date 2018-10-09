El Mundo: Монсеррат Кабалье слишком каталонка и слишком испанка

Мадрид, , 11:24 — REGNUM Можно смело сказать, что Монсеррат Кабалье всегда оставалась настоящей испанкой, как она себя обычно и характеризовала. Однако это свидетельство ее теплых чувств к Испании в целом не может обесценить той огромной любви, которую она испытывала к Каталонии и особенно к ее столице, Барселоне, подчеркивает издание El Mundo.

Неслучайно патриоты Каталонии считали певицу «своей». Очередным подтверждением этому стал приход Хорди Пухоля, возглавлявшего правительство региона с 1980 по 2003 год, в похоронное бюро Les Corts, где в это воскресенье проходило прощание с оперной дивой. Бывший президент Каталонии выразил соболезнования семье Кабалье.

Тем не менее каталонские сепаратисты никогда не были близки певице, как и она им. Обладательница знаменитого сопрано ни разу не отнесла себя к членам этого движения: напротив, она считала его ответственным за раскол в каталонском обществе. Кабалье объясняла это публично, и не один раз. В качестве примера можно привести памятный случай на приеме в Сарагосе, когда тот же Пухоль рассердил певицу, спросив, как она, истинная каталонка, могла выйти замуж за «иностранца» из Арагона, оперного певца Бернабе Марти. Раздраженная Кабалье немедленно встала из-за стола, чтобы уйти, но ее остановила супруга Пухоля Марта Феррусола со словами: «Садись, некоторые люди не знают, что говорят».

Такой позицией Кабалье объясняется холодность, с которой правительство Каталонии восприняло известие о ее смерти. Как советник по культуре Лаура Боррас, так и сам глава региона Ким Торра были весьма скупы в своих соболезнованиях. Все ограничилось записями в «Твиттере». Торра назвал ушедшую диву «одним из самых выдающихся голосов», а Боррас — примером «силы, совершенства и международного уровня каталонского таланта». Эти комментарии очень далеки от тех громких описаний, которых удостаиваются ушедшие сторонники отделения от Испании.

Мэр Барселоны Ада Колау показалась на церемонии прощания в воскресенье, но ее твит о Кабалье был банальным и лишенным всякого вдохновения, что бросается в глаза на фоне свойственных ей пламенных записей. При этом на похоронах оперной дивы присутствовали почти все первые лица Испании, в том числе премьер-министр Педро Санчес и мать короля Филиппа VI София.

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Сторонников независимости Каталонии и Монсеррат Кабалье всегда разделяла пропасть. Лишь благодаря замечательному чувству юмора и всемирной известности ее голоса певица не превратилась в мишень для злословия и нападок сепаратистов. Признанной обладательнице одного из лучших сопрано XX века слишком нравилось быть одновременно «слишком каталонкой» и «слишком испанкой».