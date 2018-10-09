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В Казахстане запретят привлекать учителей к несвойственным им работам

Общество

За нарушение запрета будет предусмотрено наказание

В Казахстане запретят привлекать учителей к несвойственным им работам
В.Е. Маковский. Приезд учительницы в деревню

Астана, 9 октября 2018, 11:27 — REGNUM  Министерство образования и науки Казахстана разработает законопроект «О статусе педагога», который будет содержать запрет на привлечение учителей к несвойственной для них работе, сообщает 9 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра образования и науки Эльимиру Суханбердиеву.

По её словам, закон также будет предусматривать наказание руководства школ и отделов образования за привлечение учителей к несвойственной им работе.

Заместитель министра также высказалась относительно субботников:

«По субботникам мое отношение хорошее. У нас даже уважаемые депутаты и правительство лично выходят на субботники, когда касается нашего города чистоты и порядка, здесь я за».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу поручил разработать закон о статусе педагогов. Документ должен оградить педагогов от непредвиденных проверок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане появится закон о статусе педагогов

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Общее образование
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