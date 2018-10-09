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Избитый Мамаевым и Кокориным чиновник получил черепно-мозговую травму

Общество

Потерпевший намерен настаивать на переквалифицировании статьи УК РФ

Москва, 9 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Глава департамента Минпромторга Денис Пак, избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, получил множественные ушибы. Кроме того, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Об этом в интервью «Коммерсантъ FM» заявил адвокат потерпевшего Геннадий Удудян.

Представитель Пака утверждает, что драку начали футболисты, причём чиновник получил удар стулом по голове. Также, по его словам, в адрес его подзащитного прозвучали оскорбления по национальному признаку.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни», сказал юрист, добавив, что сторона защиты будет добиваться переквалифицирования дела со статьи «Побои» на «Хулиганство».

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«Данные деяния должны быть наказаны по всей строгости закона», — заключил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте с возможным участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игроком «Краснодара» Павла Мамаева в драке в московском кафе стало известно 8 октября. По предварительным данным, рукоприкладством закончился словесный конфликт. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

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После конфликта московское управление МВД России возбудило уголовное дело по статье «Побои».

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