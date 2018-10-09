Зыряновский район Восточно-Казахстанской области собирается стать Алтаем

Зыряновск, Казахстан, , 11:30 — REGNUM В поисках нового бренда для Зыряновска (и одноимённого района в Восточно-Казахстанской области), который бы позволил привлечь инвестиции, туристов, дать толчок развитию новых отраслей экономики, притоку населения и дополнительные источники дохода, общественники пришли к выводу, что регион нужно переименовать в Алтай. На днях главный вердикт в судьбе Зыряновского района вынесли депутаты местного маслихата. Они единодушно одобрили это переименование, несмотря на призывы к референдуму, передаёт Kazlenta.kz.

«За нашим районом будущее», — считает учитель истории КГУ «Тургусунская средняя школа» Канат Исабаев.

Выступая в поддержку переименования, он, в частности, заявил:

«В 1997 году когда переименовывали Акмолу в Астану, никто не верил, что будет будущее. В настоящее время Астану знает весь мир. Я нашел исследование Деревянко на Алтае, в Денисовской пещере нашли кусочек кости и направили на ДНК в Германию. Этот ДНК показал, что никому он не принадлежит, и решили назвать Алтайским человеком. Я нашел труды Гумилёва, Ахматовой, что Алтай — крепость. Это место где никогда, никто нас не достанет. Что нам мешает поднять нашу историю на новый уровень. Я за переименование».

Напомним, Зыряновск возник в начале 18 века с южной стороны Алтайского хребта. Поскольку уральские первопроходцы и рудознатцы — братья Зыряновы — вскоре открыли там богатейшее месторождение полиметаллических руд, место стали именовать Рудным Алтаем. Трудом и смекалкой братьев Зыряновых были добыты первые тонны металлов — свинец, цинк, золото. В 1791 году оформившийся и обустроенный горняцкий посёлок назвали городом Зыряновском. Именно с этого времени началось развитие места, где оседлого населения до того не было, лишь изредка здесь проходили кочевые предки казахов, джунгар, уйгуров и других племён и народов.

Уроженец этих мест — руководитель Театра авторской песни — Евгений Кравкль — также напомнил, что наибольшее развитие и численность населения (до 100 тысяч человек в лучшие годы), Зыряновск, район и вся область, получили в советский период. Были построены несколько мощных рудников, обогатительная фабрика, Усть-Каменногорская и Бухтарминская ГЭС, протянута железная дорога. В годы войны каждая третья пуля, каждый второй аккумулятор были сделаны из зыряновского свинца и цинка.

Несколько поколений инженеров и рабочих родилось и умерло здесь, отдав жизнь и труд своей стране. Поэтому в процессе обсуждений звучало немало аргументов против «нейминга».

"Меня не убедили рассказы о том, что Алтай — это бренд. Почему в Алтай можно вкладывать средства, а в Зыряновск нельзя? Почему рабочие места могут появиться только в Алтае? Это мне напомнило Великого комбинатора у Ильфа и Петрова, когда он говорил о Нью-Васюках. Этак мы и Парижем Зыряновск назвать можем!» — отметила, в частности, одна из жительниц Зыряновска — Евгения Кононова.

Но в итоге все 14 депутатов, присутствовавших на заседании районного маслихата, проголосовали за переименование Зыряновского района.

В ответ на заявления некоторых общественников, что общественные слушания проводились формально и на них были приглашены, в основном, лишь сторонники переименования, местные власти заявили, что информация о проведении данного мероприятия была доведена до населения Зыряновского района посредством опубликования на сайте акима Зыряновского района, маслихата Зыряновского района, в газете «Пульс!Зыряновска Көктас таңы» от 30 августа 2018 года.