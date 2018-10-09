В Ростовской области смертность превышает рождаемость

Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM Ростовстат опубликовал доклад «Об итогах естественного движения населения Ростовской области», согласно которому естественная убыль населения региона составила 11 тыс. 157 человек. Эти данные получены по результатам исследования, проведённого в период с января по август 2018 года, передает ИА REGNUM.

«В январе-августе 2018 года в Ростовской области число родившихся составило 27 тыс. 321 человек, число умерших — 38 тыс. 478 человек», — уточнили в Ростовстате.

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Как сообщает «Коммерсант», региональные власти не надеются на повышение рождаемости на Дону. Чиновники планируют увеличить количество и качество трудовых мигрантов, чтобы исправить проблему нехватки трудоспособных жителей.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года уровень рождаемости на Дону по сравнению с 2016 годом упал на 11,2%.

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