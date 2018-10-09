Вторник, 9 Октября 2018 года
13:16:10 МСК

В Оренбуржье экс-чиновница получила срок за взяточничество и мошеничество

Общество

За вымогательство и получение взятки экс-чиновница администрации Соль-Илецкого городского округа приговорена к трем с половиной годам лишения свободы. Исполнение приговора отсрочено до 2024 года

В Оренбуржье экс-чиновница получила срок за взяточничество и мошеничество
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Взятка

Соль-Илецк, Оренбургская область, 9 октября 2018, 11:33 — REGNUM  В Оренбургской области осуждена бывший ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа. Экс-чиновница признана виновной в вымогательстве и получении взятки, а также мошенничестве и покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году бывшая чиновница, находясь на рабочем месте, вымогала у трех местных жителей более 200 тыс. рублей за выдачу субсидии на строительство жилья по госпрограмме. Деньги были перечислены на счета посредников, которые являлись знакомыми женщины.

Экс-чиновница признала свою вину. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы, однако исполнение приговора отсрочено до 2024 года. Пока ребенок фигурантки уголовного дела не достигнет совершеннолетнего возраста.

Также бывшему ведущему специалисту отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа запрещено в течение полутора лет занимать определенные должности. Приговор вступил в законную силу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить