В Оренбуржье экс-чиновница получила срок за взяточничество и мошеничество

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:33 — REGNUM В Оренбургской области осуждена бывший ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа. Экс-чиновница признана виновной в вымогательстве и получении взятки, а также мошенничестве и покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году бывшая чиновница, находясь на рабочем месте, вымогала у трех местных жителей более 200 тыс. рублей за выдачу субсидии на строительство жилья по госпрограмме. Деньги были перечислены на счета посредников, которые являлись знакомыми женщины.

Экс-чиновница признала свою вину. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы, однако исполнение приговора отсрочено до 2024 года. Пока ребенок фигурантки уголовного дела не достигнет совершеннолетнего возраста.

Также бывшему ведущему специалисту отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа запрещено в течение полутора лет занимать определенные должности. Приговор вступил в законную силу.