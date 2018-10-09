Операция Ч: Активисты высадили в Свердловской области 27 тысяч сеянцев ели

Ревда, Свердловская область, , 10:48 — REGNUM Активисты Всероссийского общества охраны природы совместно с работниками Среднеуральского медеплавильного завода (предприятие УГМК) высадили 27 тысяч сеянцев ели в окрестностях поселка Синегорский, расположенного в бассейне реки Чусовой (Свердловская область), сообщает 9 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что мероприятия по восстановлению елового бора прошли в рамках областной экологической акции «Операция Ч». Более двухсот лет назад в этом районе располагался еловый бор, однако в результате золотодобычи здесь появился карьер. Новые ели высажены на территории 10 га.

«Мы продолжаем посадки, которые у нас были осенью прошлого года и этой весной, — сообщил заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Калинкин. — Сегодня здесь работают представители Среднеуральского медеплавильного завода, который нам активно помогает в реализации программы».

По его словам, 80% деревьев на месте на месте первых посадок приживаются и продолжают расти. Песчаная почва в этом районе с включением слюды дает деревьям необходимые питательные вещества и одновременно препятствует бурному росту травы.

На предприятии отметили, что в рамках акций по лесовосстановлению в Ревде, Первоуральске и бассейне реки Чусовой уже высажено 55 тысяч деревьев: ели, березы, липы и других.

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