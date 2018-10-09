В Прикамье ураган оставил без электричества 75 населённых пунктов

Пермь, , 10:34 — REGNUM В Пермском крае энергетикам пришлось работать в усиленном режиме из-за последствий, которые нанес ураган, бушевавший вечером 8 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, семь муниципальных районов в Прикамье: Ильинский, Нытвенский, Уинский, Чусовской, Очерский, Кунгурский, а также Лысьва — остались без электричества.

Иную статистику предоставили энергетики. По данным «МРСК-Урала», из-за разбушевавшейся стихии обесточенными остались 75 населенных пунктов, в которых проживают 14 700 человек. К утру 9 октября без электричества оставалось чуть более 2 тысяч человек. К полудню неполадки устранены и все последствия аварий из-за ненастья на электросетях ликвидированы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского национального исследовательского университета, по северу края прошли сильные дожди (до половины месячной нормы осадков за сутки), по южной части края, а также в Свердловской области и в Удмуртии наблюдались сильные порывы ветра (до 19−22 м/с, в Свердловской области — до 24 м/с).

Пик непогоды пришелся на вечер 8 октября. Порывы ветра достигали 22 м/с. Сильный ветер сопровождался обильными осадками: в отдельных районах дождь переходил в снег.