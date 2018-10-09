Ночь на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца

Москва, , 10:29 — REGNUM Минувшая ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, в 07:00 в Москве зафиксирована температура — 0,4 °С. Ночью в Шатурском районе Подмосковья столбики термометров опустились до — 3,6 °С, отметили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября метеорологи уведомили, что в центральные регионы России начал поступать тёплый воздух из Атлантики, и данное явление может вернуть в Москву «бабье лето».

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