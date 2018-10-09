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В Казахстане построят и реконструируют более 70 железнодорожных вокзалов

Общество

В настоящее время 136 вокзалов (45%) переведены в соответствие с национальными стандартами

В Казахстане построят и реконструируют более 70 железнодорожных вокзалов
Клод Моне. Вокзал. 1877

Астана, 9 октября 2018, 10:30 — REGNUM  В ближайшие пять лет АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» планирует выполнить реконструкцию и строительство 71 железнодорожного вокзала, сообщает 9 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

По его словам, в настоящее время 136 вокзалов (45%) переведены в соответствие с национальными стандартами. В составе 22 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 37 вагонов с местами для инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутат Сената парламента Казахстана Нариман Турегалиев заявил, что инфраструктура воздушного и железнодорожного транспорта Казахстана плохо приспособлена к потребностям инвалидов-колясочников.

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Железнодорожные перевозки
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