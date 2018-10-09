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Пользователи сети разглядели на снимке 1943 года мужчину со смартфоном

Общество

В соцсетях обратили внимание на мужчину в центре, который держит в руках похожий на смартфон предмет

Лондон, 9 октября 2018, 10:22 — REGNUM  Пользователи социальных сетей разглядели на фотографии 1943 года мужчину, держащего в руках предмет, похожий на смартфон, сообщает The Sun.

Так, цветную фотографию опубликовал на своей странице в Twitter британский фоторедактор Стюарт Хамфрис, который занимается реставрацией и колоризацией черно-белых кадров. На снимке запечатлены британские рабочие во время отдыха на пляже Корниш.

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Пользователи обратили внимание на мужчину в центре, который держит в руках похожий на смартфон предмет и смотрит на него так, как это делают владельцы гаджетов. Однако, как отметил Хамфрис, мужчина на фотографии скручивает папиросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях превратили в мем фотографию со свадебной фотосессии, на которой жених вместо того, чтобы смотреть на невесту, наблюдает за накаченным мужчиной. Пользователи решили, что это новый вариант мема «Неверный парень».

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