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Жириновский: СМИ не имели права писать о драке Кокорина и Мамаева

Общество

Депутат Госдумы ссылается на Конституцию

Жириновский: СМИ не имели права писать о драке Кокорина и Мамаева
Адриан Ван Остаде. Драка

Москва, 9 октября 2018, 10:12 — REGNUM  СМИ не имели права писать о драке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Кто дал право постоянно описывать любые факты из жизни граждан? Мы же запретили Конституцией ст. 24. Вы, журналисты, не имеете права распространять сведения о частной жизни граждан!.. Кто где, в каком ресторане сидел, какая там прошла драка… Мамаев и Кокорин. Мы не оправдываем, и все информационное поле страны занято только негативом», — сказал Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.

Он призвал призывами о наказании не ломать судьбу футболистов.

«Давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов… Понимаете, нужна разрядка, это тяжелый труд спортсмена. Ни в коем случае не оправдываем драки, физические насилия. Но вы — «наказать!», вся страна — «репрессии, добить футболистов!» Уже добили Эдуарда Стрельцова… Он был лучше Пеле», — говорит депутат Госдумы.

Об избиении футболистами «Зенита» Кокориным и игроком «Краснодара» Мамаевым чиновников Минпромторга в кафе в центре Москвы стало известно 8 октября.

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