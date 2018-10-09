Численность инвалидов в Казахстане выросла на 7,5% за пять лет

Астана, , 10:08 — REGNUM За последние пять лет численность инвалидов в Казахстане увеличилась на 7,5%, до 674,2 тыс. человек, заявила министр труда и социальной защиты населения республики Мадина Абылкасымова. Об этом 9 октября сообщает агентство «КазТАГ».

Министр отметила, что основными причинами инвалидизации населения являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и различные травмы.

Абылкасымова добавила, что в Казахстане также наблюдается рост детской инвалидности, в том числе по причине врожденных аномалий, заболеваний нервной системы и психических расстройств.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Казахстана готовит изменения в правила проведения медико-социальной экспертизы. Новые правила позволят присваивать бессрочные группы инвалидности некоторым категориям инвалидов.

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