В Научной библиотеке ТГУ внедряют RFID-технологию обслуживания

Томск, , 10:03 — REGNUM Станция самостоятельного обслуживания, «умные полки» и возвратчик книг с круглосуточным доступом позволят читателям Научной библиотеки Томского государственного университета (ТГУ) брать и возвращать книги из читальных залов без обращения к сотрудникам, сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Технология с использованием радиочастотной идентификации (RFID) книг станет одним из шагов по пути цифровой трансформации Научной библиотеки, пояснил ее директор Михаил Шепель.

«В 2017 году мы опробовали ее, открывая свой филиал в Институте экономики и менеджмента, к декабрю этого года планируем запустить полный цикл «бесконтактной работы» в главном здании библиотеки», — сказал он.

Отмечается, что комплекс на основе RFID-технологии вводится поэтапно: сейчас сотрудники библиотеки проверяют фонд, снабжают книги новыми метками, записывают на метку необходимую информацию. Одновременно продумывается расстановка оборудования — станция самостоятельного обслуживания размещена на втором этаже нового здания. В настоящее время она позволяет использовать две функции: просмотреть личный кабинет и продлить выданные книги. В ближайшей перспективе через станцию самообслуживания читатель сможет самостоятельно получить книгу из фонда читального зала.

RFID-технология (Radio Frequency IDentification) — технология бесконтактного обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. RFID применяется для автоматической идентификации и учета объектов.

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