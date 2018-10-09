Жириновский винит Орлову в падении на сцене

Москва, , 09:54 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский винит экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову в том, что споткнулся во время вступления в должность кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

«Закрыли видеолюк, и я споткнулся о ступеньку. Это ошибка Орловой, что даже сцену нормальную сделать не можете, нигде в мире не делают ступеньку на сцене! В Большом театре посыпают стеклом сцену, чтобы балерина-конкурентка поранилась, и здесь препятствие сделали», — сказал Жириновский.

Сипягин стал губернатором Владимирской области после победы во втором туре выборов главы региона.