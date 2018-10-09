В России должникам по алиментам могут отменить отсрочку от армии

Москва, , 09:57 — REGNUM Правительство Российской Федерации согласилось отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам, сообщает 9 октября «Интерфакс».

По данным информагенства, соответствующий документ был разработан первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым («Единая Россия»).

Так, законопроектом предлагается «ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

Отмечается, что в правительстве поддержали данную инициативу при условии ее доработки Госдумой в первом чтении.

Напомним, ранее тех, кто не платит алименты, судебные приставы лишали права выезда за границу, а с 2015 года также имеют право лишать водительских прав. На сегодняшний день более 830 тыс. должников по алиментам уже временно лишились права выезжать за границу. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере было взыскано свыше 240 млн рублей.

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