Преступление и наказание: смертная казнь и борьба с ней

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 октября, во всём мире отмечают День борьбы со смертной казнью. Высшую меру наказания применяли в большинстве стран с давних времён, и лишь во второй половине 20 века их отмену начали рассматривать в глобальном смысле. Впрочем, в некоторых странах эта практика действует до сих пор.

Исходя из того, что смертной казни нет места в демократическом обществе, в 1983 году по инициативе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли протокол к Европейской конвенции о правах человека об отмене смертной казни в мирное время. В 2002 году — протокол об отмене высшей меры наказания при всех обстоятельствах. С 1997 года в странах-членах Совета Европы не казнили ни одного человека, а отмена смертной казни стала необходимым условием при вступлении в СЕ.

Сейчас в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение). Ряд стран, в которых действует смертная казнь, сузили сферы её применения. Но в 58 государствах эта мера наказания продолжает применяться. Так, за 2017 год смертные приговоры были приведены в исполнение в 22 странах. Большинство из них — в КНР (1551) и в Иране (525).

Единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где смертные приговоры приводятся в исполнение, осталась Белоруссия. В 1996 году здесь провели референдум «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» Более 80% проголосовавших ответили отрицательно. За время существования республики не в составе СССР смертный приговор был приведён в действие в отношении нескольких сотен человек. С 2000 года количество таких приговоров, выносимых белорусскими судами, постепенно сокращается. В частности, в 2017 году здесь казнили двух человек.

В России с 1996 года приговоры к смертной казни не приводятся в исполнение, а с февраля 1999 действует мораторий на высшую меру наказания. С 2009 года всем российским судам запрещено выносить соответствующие приговоры.

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