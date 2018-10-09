В Челябинской области определили лучший студенческий актив

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM Более ста студентов из ведущих вузов Челябинской области региона приняли участие в конкурсе за звание лучшего актива, сообщила пресс-служба Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова.

Мероприятие проходило в течение трех дней, с 5 по 7 октября, в Доме отдыха «Абзаково». Его организаторами выступили МГТУ и первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов МГТУ.

В первый день студенты посетили лекцию, на которой узнали, как правильно написать социальный проект и оформить проектную карту. Затем они приняли участие в развлекательном квесте — искали спрятанные конверты с заданиями по всей территории дома отдыха. Вечером каждый вуз подготовил домашнюю заготовку и рассказал о своем студенческом активе.

Второй день конкурса был посвящен решению новых задач в рамках конкурсов «Битва умов», «Два к одному», «Конкурс капитанов», «Конструкторское бюро» и «Сюрприз». Студенты показали свои таланты и умение импровизировать, а также приняли участие в тренинге на командообразование.

После творческих номеров на закрытии конкурса были подведены его итоги. Первое место занял МГТУ им. Г.И. Носова, второе — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, третье — Южно-Уральский государственный аграрный университет.