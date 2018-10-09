Беглова просят остановить снос флигеля, связанного с именем Павла Филонова

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Градозащитная группа кинорежиссёра Александра Сокурова просит врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова срочно вмешаться в ситуацию вокруг флигеля на улице Репина в Василеостровском районе, который связан с именем художника Павла Филонова. Художник-авангардист изобразил это здание на одной из своих картин.

Здание XVIII века, флигель Дома Долгоруковых, начали сносить минувшим летом, не признав его исторической и архитектурной ценности. После активных протестов градозащитников снос был временно остановлен обеспечительным решением суда. Однако затем суд по инициативе владельца участка пересмотрел свое решение и вновь открыл дорогу полному демонтажу здания.

В открытом письме Александру Беглову градозащитники заявляют, что утрата здания станет безвозвратной потерей для исторического Петербурга.

«Флигелю здания XVIII века грозит стремительное уничтожение. Оставшиеся исторические конструкции первого этажа (лицевая стена и лестница со сводами) ещё могут быть спасены и включены в новый воссоздаваемый двухэтажный объём, предусмотренный проектом реконструкции. Просим Вас принять это компромиссное решение, приостановить разрешительную документацию КГИОП с целью корректировки проекта и обратиться к министру науки и образования для взаимодействия в разрешении этой ситуации», — говорится в письме группы Сокурова Александру Беглову.

По мнению градозащитников, «утрата этого объекта ляжет тёмным пятном на репутацию администрации Санкт-Петербурга, а город потеряет подлинный фрагмент ранней застройки Петербурга, которых так мало осталось уже в нашем городе, имеющий к тому же мемориальную ценность».

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Напомним, снос флигеля на улице Репина, 31 (второй адрес — 1-я линия В.О., 30) начался 25 августа 2018 года. В этом доме, как заявляют градозащитники, в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника-авангардиста Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова», которое имеет разрешения на демонтаж здания с воссозданием его в прежних объемах. Это разрешение оспаривается в суде.

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