Ярославское эхо: начальник УФСИН России по Тюменской области — в отставке

Тюмень, , 09:32 — REGNUM Начальник УФСИН России по Тюменской области Алексей Костенко подал рапорт о выходе на пенсию. Его обязанности исполняет заместитель — Андрей Рукосмотров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Полковник внутренней службы Алексей Костенко покинул пост по собственному желанию. В системе исполнения наказаний он служил с 2006 года. До 2007 года — начальник СИЗО-3 УФСИН России по Омской области. Потом был начальником ИК-3 УФСИН России по Калужской области. С января 2015 года занимал пост начальника УФСИН России по Ярославской области. Как раз в то время, когда когда в ярославской исправительной колонии № 1, по словам активистов, пытали заключённых. С марта 2017 года занимал должность начальника УФСИН России по Тюменской области.

Отметим, что в конце сентября 2018 года сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима №1 УФСИН России по Тюменской области, где 64% осуждённых отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе проверки выявлены нарушения закона при привлечении осужденных к труду, соблюдении распорядка дня, их вещевого обеспечения и другие. Кроме того, заключённые жаловались на ненадлежащее медицинское обслуживание. На имя Алексея Костенко было выписано представление об устранении недостатков.

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