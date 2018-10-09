Около половины машин скорой помощи в России изношены — Минздрав

Москва, , 09:21 — REGNUM Порядка половины автопарка скорой помощи в России нуждается в замене, сообщают 9 октября «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Отмечается, что 45% автомобилей служат уже более пяти лет, тогда как в рекомендациях фонда Обязательного медицинского страхования сказано, что существенный износ машин происходит после трех лет работы, а после пяти их необходимо заменять.

В свою очередь главный внештатный специалист ведомства по скорой медицинской помощи Сергей Багненко отметил, что по итогам прошлого года 6,4 тыс. скорых работали менее трех лет, 5,5 тыс. — менее пяти лет, а 8,8 тыс. — более пяти лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что бригада скорой помощи доезжает до пациента в течение 20 минут почти в 89% случаев, а при ДТП — в 94,6%.

По ее словам, до конца 2018 года во всех регионах России будет создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи, оснащённая системой ГЛОНАСС, которая «позволит оптимизировать маршрутизацию больных и ещё сократить время доставки пациентов в стационары».