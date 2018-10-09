Власти Ингушетии назвали информацию митингах в поддержку Евкурова ложной

Магас, , 09:14 — REGNUM В Ингушетии не планируется проведение каких-либо акций в поддержку главы республики Юнус-Бека Евкурова. Информация, распространяемая в соцсетях о намеченном мероприятии, является ложной. С заявлением об этом выступила администрация руководителя региона.

«Администрация главы официально заявляет о том, что никаких митингов в поддержку Евкурова руководство республики не организовывало и организовывать не собирается», — заявил помощник главы Артем Перехрист.

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Напомним, в Ингушетии с 4 октября проходит митинг против установления административной границы с Чечней. По мнению протестующих, границы, соглашение о которых 26 сентября подписали главы Ингушетии и Чечни, а 4 октября узаконили парламенты обоих субъектов, проведены несправедливо, якобы Ингушетия теряет от этого договора значительные территории.

С 8 октября митинг, ранее проводившийся стихийно, является санкционированным. Разрешение на протестную акцию подписано главой правительства региона.

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