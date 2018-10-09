Встреча Нурмагомедова с земляками была омрачена поведением фанатов

Махачкала, , 08:44 — REGNUM Недостойное поведение фанатов Хабиба Нурмагомедова омрачило встречу чемпиона UFC с земляками на стадионе «Анжи-Арена». Из-за устроенных болельщиками беспорядков встреча вышла очень короткой, передает 9 октября корреспондент ИА REGNUM.

Начиналось все довольно цивилизованно. До начала мероприятия все 15 тысяч болельщиков занимали свои места на трибуне. В 21:57 боец появился на стадионе вместе с чемпионским поясом. Зрители были в восторге, скандировали имя бойца.

Однако уже минут через 10 ситуация стала выходить из-под контроля организаторов. Болельщики стали покидать свои места, выбегать прямо на поле стадиона и подходить близко к сцене. Многократные просьбы и требования организаторов соблюдать порядок зрителей не останавливали. Фанаты бойца прорвались к сцене и взгромоздились на нее в попытке дотронуться до своего кумира.

Успокоить людей неоднократно пытался и сам Нурмагомедов: «Здесь слишком много камер. Давайте покажем нашу воспитанность. Вас много, я один. Надеюсь, вы это понимаете. Если толпа будет приближаться, нам придется прекратить мероприятие. Вернитесь на трибуны. Надеюсь, я вам много интересного расскажу», — уговаривал фанатов Хабиб.

Ещё через несколько минут мероприятие все же началось. Однако продлилось оно не больше 15 минут. Из-за продолжившихся беспорядков встречу пришлось завершить. Пообщаться с фанатами бойцу так и не удалось.

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Продолжились беспорядки и за пределами стадиона. Прямо на проезжей части возле одного из автомобилей люди стали танцевать лезгинку. Лишь после многократных требований сотрудников полиции молодые люди не спеша стали расходиться.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов провёл победный поединок против Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC в легком весе. Виктория над ирландцем стала 11-й для Нурмагомедова в рамках американского промоушена. Всего на счету россиянина 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

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