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Во Франции пройдет митинг против социальной политики Макрона

Общество

Школьники старших классов, студенты, работники и пенсионеры соберутся во вторник, 9 октября, чтобы выступить против «идеологической политики» президента Франции

Париж, 9 октября 2018, 08:47 — REGNUM  Демонстрация в знак протеста «идеологической политике» президента Франции Эммануэля Макрона состоится 9 октября во Франции, сообщает Europe1.

Школьники старших классов, студенты, работники и пенсионеры соберутся во вторник, 9 октября, на первый с начала учебного года митинг. Они будут протестовать против «разрушения социальной модели».

Для профсоюзных организаций Франции «политика государства, а также меры, недавно объявленные правительством, являются частью логики индивидуализации, подрывающей солидарность и социальную справедливость».

9 октября во Франции запланировано около сотни мероприятий в различных городах, включая Лион, Ниццу, Марсель. В Париже демонстрация начнется в 14 часов по местному времени.

Напомним, предыдущая демонстрация по защите социальной модели состоялась в Париже 28 июня.

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