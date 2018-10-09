Во Франции пройдет митинг против социальной политики Макрона

Париж, , 08:47 — REGNUM Демонстрация в знак протеста «идеологической политике» президента Франции Эммануэля Макрона состоится 9 октября во Франции, сообщает Europe1.

Школьники старших классов, студенты, работники и пенсионеры соберутся во вторник, 9 октября, на первый с начала учебного года митинг. Они будут протестовать против «разрушения социальной модели».

Для профсоюзных организаций Франции «политика государства, а также меры, недавно объявленные правительством, являются частью логики индивидуализации, подрывающей солидарность и социальную справедливость».

9 октября во Франции запланировано около сотни мероприятий в различных городах, включая Лион, Ниццу, Марсель. В Париже демонстрация начнется в 14 часов по местному времени.

Напомним, предыдущая демонстрация по защите социальной модели состоялась в Париже 28 июня.