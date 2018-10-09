Курган, , 08:40 — REGNUM В Курганской области 25% жилых домов до сих пор остаются без отопления. Люди мёрзнут в Кургане, Шадринске, Катайском и Частоозерском районах, в городе Петухово нет тепла в одной из школ. Новый глава региона отправил чиновников в холодные квартиры и соцучреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зауральского правительства.

Процент запуска отопления в Зауралье по жилищному фонду составляет 74%, по объектам социальной сферы — 98,6%. Это несмотря на многократные заявления о готовности к зиме, публиковавшиеся ранее на сайте областного правительства.

Ряд граждан решили пожаловаться напрямую врио губернатора Вадиму Шумкову: так, обращение в его приёмной оставили жильцы дома № 20 во втором микрорайоне Заозерного в Кургане. Новый глава поручил и.о. директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роману Ванюкову и руководителю горадминистрации Андрею Потапову объехать дома, из которых поступили жалобы. В числе прочего чиновники посетили дома по улице Чернореченской, которые находились на обслуживании обанкротившегося предприятия «Лен Зауралья» и передаются ПАО «Курганская генерирующая компания»: в них нет ни тепла, ни горячей воды. Решить проблему обещали на следующий же день.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в Кургане не смогут своевременно дать отопление, стало известно 25 сентября, после того как Курганская генерирующая компания опубликовала данные о готовности жилого фонда к сезону.

Напомним, новый глава региона Вадим Шумков поручил руководителям департаментов предоставить отчёты по всем сферам жизни Зауралья, в особенности связанным с благополучием населения, о чём сообщало ранее ИА REGNUM . При этом 5 октября члены правительства Курганской области работают в качестве временно исполняющих обязанности — врио губернатора оценивает их работу, чтобы сформировать свою команду.

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