Почти половина библиотек в Москве подключена к Wi-Fi

Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве на сегодняшний день почти половина библиотек подключена к Wi-Fi. Так, из 440 столичных библиотек к бесплатному Wi-Fi подключены 211 библиотек, в которых установлены более 1200 точек доступа, около шести на каждое здание, сообщается на портале мэра Москвы.

Скорость интернета — не менее 1 мегабита в секунду. При такой скорости посетители библиотек могут работать как с текстами, так и с видеоматериалами. Также все желающие могут воспользоваться электронным книгохранилищем, в котором представлено порядка 250 тысяч литературных произведений.

Бесплатным интернетом можно воспользоваться в библиотеках 11 округов Москвы. Больше всего библиотек подключили на востоке столицы (30), а также в центре (29) и в южной части города (27).

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве к бесплатному Wi-Fi можно подключиться более чем на 300 улицах и в 40 парках. Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через sms.

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