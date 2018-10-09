Вторник, 9 Октября 2018 года
09:48:46 МСК

В Казахстане инвалидам не придется ежегодно доказывать свой статус

Общество

Бессрочные группы будут присваивать инвалидам с анатомическими дефектами

Астана, 9 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана готовит изменения в правила проведения медико-социальной экспертизы, которые позволят присваивать бессрочные группы инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами. Об этом 9 октября сообщает издание InformBuro со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Министр также отметил, что в регионах Казахстана наблюдается значительный дисбаланс в обеспеченности организациями по реабилитации. Например, в Туркестанской области в два раза больше инвалидов, чем в Карагандинской области, а организаций меньше.

Напомним, в настоящее время некоторые группы инвалидов с анатомическими дефектами вынуждены каждый год или полгода доказывать свою нетрудоспособность. Сбор всех необходимых справок занимает около месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате Казахстана недовольны слабо пригодными для инвалидов самолетами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить