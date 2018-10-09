В Казахстане инвалидам не придется ежегодно доказывать свой статус

Астана, , 08:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовит изменения в правила проведения медико-социальной экспертизы, которые позволят присваивать бессрочные группы инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами. Об этом 9 октября сообщает издание InformBuro со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Министр также отметил, что в регионах Казахстана наблюдается значительный дисбаланс в обеспеченности организациями по реабилитации. Например, в Туркестанской области в два раза больше инвалидов, чем в Карагандинской области, а организаций меньше.

Напомним, в настоящее время некоторые группы инвалидов с анатомическими дефектами вынуждены каждый год или полгода доказывать свою нетрудоспособность. Сбор всех необходимых справок занимает около месяца.

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