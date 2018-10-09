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Слежка за пермяками в соцсети: полиция возьмёт на контроль удаленные посты

Общество

ГУ МВД по Пермскому краю опубликовало информацию об аукционе. Исполнитель контракта должен будет предоставить права на использование специализированной программы для ЭВМ

Слежка за пермяками в соцсети: полиция возьмёт на контроль удаленные посты
Слежка

Пермь, 9 октября 2018, 08:45 — REGNUM  В Пермском крае под контроль полиции попадет соцсеть «ВКонтаке». На портале госзакупок опубликованы сведения об аукционе, где заказчиком выступает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведомству нужны услуги по предоставлению спецпрограммы: поисково-аналитической системы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте» на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Начальная цена лота составляет 180 тыс. рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 11 октября. Действие контракта предполагается с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Согласно документации, функционал программного продукта для ЭВМ должен обеспечивать поиск из социальной сети «ВКонтакте» в ретроспективе начиная с октября 2006 года. Модули сбора и обработки данных программы должны обеспечивать обновление данных, предполагающее дозагрузку данных (контента, данных и метаданных пользователей, размещенных в открытом доступе социальной сети «Вконтакте»). Обновление должно осуществляться ежесуточно в автоматическом режиме. Любые загруженные в базе данных сведения, независимо от их текущей актуальности, в течение срока предоставленных прав удалению из базы данных не подлежат. Любые данные (контент, персональная информация пользователя), удаленные пользователями социальной сети «ВКонтакте», должны храниться в базе данных спецпрограммы в течение всего срока действия государственного контракта и быть доступны заказчику.

При мониторинге соцсети полиция намерена использовать лингвистические словари. Судя по документации, к работе привлекут пять правоохранителей. Право на использование программой должно предоставляться заказчику в количестве пяти ключей активации (логинов и паролей). Данные ключи активации рассчитаны на работу пяти человек.

Стоит отметить, что в сентябре аналогичный аукцион объявляло и УМВД по Ивановской области. Цена лота составляла 85 тыс. рублей, а доступ к программе оговаривался на 12 месяцев.

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