Слежка за пермяками в соцсети: полиция возьмёт на контроль удаленные посты

Пермь, , 08:45 — REGNUM В Пермском крае под контроль полиции попадет соцсеть «ВКонтаке». На портале госзакупок опубликованы сведения об аукционе, где заказчиком выступает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведомству нужны услуги по предоставлению спецпрограммы: поисково-аналитической системы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте» на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Начальная цена лота составляет 180 тыс. рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 11 октября. Действие контракта предполагается с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Согласно документации, функционал программного продукта для ЭВМ должен обеспечивать поиск из социальной сети «ВКонтакте» в ретроспективе начиная с октября 2006 года. Модули сбора и обработки данных программы должны обеспечивать обновление данных, предполагающее дозагрузку данных (контента, данных и метаданных пользователей, размещенных в открытом доступе социальной сети «Вконтакте»). Обновление должно осуществляться ежесуточно в автоматическом режиме. Любые загруженные в базе данных сведения, независимо от их текущей актуальности, в течение срока предоставленных прав удалению из базы данных не подлежат. Любые данные (контент, персональная информация пользователя), удаленные пользователями социальной сети «ВКонтакте», должны храниться в базе данных спецпрограммы в течение всего срока действия государственного контракта и быть доступны заказчику.

При мониторинге соцсети полиция намерена использовать лингвистические словари. Судя по документации, к работе привлекут пять правоохранителей. Право на использование программой должно предоставляться заказчику в количестве пяти ключей активации (логинов и паролей). Данные ключи активации рассчитаны на работу пяти человек.

Стоит отметить, что в сентябре аналогичный аукцион объявляло и УМВД по Ивановской области. Цена лота составляла 85 тыс. рублей, а доступ к программе оговаривался на 12 месяцев.