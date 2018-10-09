Организации женщин Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Тараз, Казахстан, , 08:15 — REGNUM Делегация женщин Узбекистана и представители женских организаций Казахстана обсудили вопросы приграничного сотрудничества, развития туризма и fashion-индустрии, сообщает 9 октября агентство «Казинформ».

Делегацию женщин Узбекистана возглавила заместитель председателя женщин республики Мукарам Нурматова. Встреча состоялась в доме дружбы города Тараза.

Участники встречи обсудили также вопросы развития экономических возможностей женщин и повышения их конкурентоспособности на рынке труда. По итогам встречи был подписан ряд соглашений и меморандумов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Актюбинской области состоялся республиканский слет матерей Казахстана, в рамках которого был открыт первый в стране центр духовно-нравственного воспитания.

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