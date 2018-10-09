В Якутии сотни людей живут в надстроях над гаражными боксами

Якутск, , 06:19 — REGNUM В Якутске, где ещё в начале сентября стартовал отопительных сезон, порядка 200 семей неделю жили без тепла. Людям продали офисы в надстроях над гаражными боксами как квартиры, а затем выяснилось, что управляющая этими зданиями компания накопила 20 млн рублей долга перед «Якутскэнерго». Это и стало причиной, по которой энергетики приняли решение отключить теплоснабжение в этих зданиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

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Окружной администрации удалось договориться с энергоснабжающей организацией о том, чтобы она не отключала тепло зимой в надстроях над гаражными боксами, где живут люди.

«Энергетики по закону имеют право отключать такие объекты при большой задолженности. Недопустимо, когда нежилые помещения в нарушение всех норм и правил продают людям как квартиры-студии. А затем приходит зима и начинается своего рода шантаж — дети, женщины, старики — тепло отключать нельзя. Необходимо проводить со всеми проживающими там людьми разъяснительную работу. Найти застройщика и решать вопрос с ним», — прокомментировала ситуацию мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По разным данным, в этих нежилых помещениях, расположенных на улице Можайского, проживают несколько сотен человек. Решать проблему с теплоснабжением этих надстроев над гаражными боксами власти города намерены путём заключением прямых договоров энергетиков с жителями.

Долги перед «Энергосбытом» накопила управляющая компания «Вера», которая самовольно подключилась к магистрали теплоснабжения и фактически является банкротом.

«Ситуация крайне сложная, проблема вместе с долгами росла, как снежный ком, в течение последних двух лет. Но корни её лежат ещё глубже. Потребуется время, добрая воля и сознательность жильцов и хозяев «проблемных» объектов с одной стороны, и энергетиков с другой, чтобы всё вошло в правовое русло, — заявил замглавы города Владимир Фёдоров. — За потреблённое тепло все должны платить, но и бросать жильцов в холоде нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, 125 тыс. якутян живут в старых аварийных деревянных дома. В том числе много таких жилых строений, большинство которых — без канализации, находится в Якутске. Квартал таких домов обещал расселить экс-мэр города, ныне глава Якутии Айсен Николаев, но китайская компания «Чжода», с которой была заключена такая договорённость, передумала возводить многоэтажки на месте ветхих бараков, сославшись на сложности с инфраструктурой.

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