«Диссернет» обнаружил плагиат в трудах сотрудников Рособрнадзора

Москва, , 05:28 — REGNUM Эксперты общественного движения «Диссернет» обнаружили признаки плагиата в 20% научных работ сотрудников Рособрнадзора. Об этом говорится в докладе «Эксперты Рособрнадзора (2015−2018)», о содержании которого рассказало РБК.

По их данным, целью исследования было выявление экспертов Рособрнадзора, которые систематически нарушают «нормы научной этики», а также якобы участвуют в создании фальшивых диссертаций и плагиате. Общественное движение проверило научные работы 224 экспертов из 2 103.

У 48 экспертов ведомства были обнаружены признаки плагиата, у 23 был найден подлог в диссертациях. При этом 116 экспертов Рособрнадзора, согласно докладу, были замешаны в защите диссертаций с нарушениями и плагиатом.

В свою очередь пресс-служба Рособрнадзора опровергла сведения, содержащиеся в докладе. Как сообщило ТАСС, эксперты ведомства проходят спецподготовку, а к процедуре защиты научных работ привлекаются представители образовательных учреждений и сторонних экспертных организаций.