На Южном Урале водитель автобуса оштрафован за рейс с мигрантами на диванах

Челябинск, , 05:03 — REGNUM Водитель, переоборудовавший автобус для перевозки мигрантов, привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Уточняется, что водитель попал в поле зрения ГИБДД на трассе. В автобусе ехали жители Киргизии, в том числе дети.

На трассе под Челябинском при проверке документов и осмотре салона выяснилось, что автобус, направлявшийся в Бишкек из Москвы, переоборудован: часть кресел заменена диванами.

«По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения, ч. 1, 3 ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки пассажиров и детей», — отметили в ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало октября, 56% жителей России считают, что въезд приезжих из других регионов страны ограничивать не следует, а 39% придерживается такого мнения о мигрантах из других стран.

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