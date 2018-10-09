Новый скандал с Мамаевым и Кокориным: «Краснодар» ждет итогов расследования

Краснодар, , 02:59 — REGNUM Решения правоохранительных органов, расследующих драку с участием полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, ждут в футбольном клубе, говорится в сообщении пресс-службы.

«Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев, — сообщили в пресс-службе. — По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

В клубе заявили, что для «Краснодара» неприемлемы любые формы насилия.

Напомним, Мамаев и нападающий ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александр Кокорин снова оказались в центре скандала. На этот раз они избили двух людей в общественном месте — директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.

Скандал произошел в «Кофемании» в Москве утром 8 октября. Оба пострадавшие обратились к врачу. Один из них подал заявление в правоохрантельные органы, и сейчас идет расследование уголовного дела по статье «побои».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действия Кокорина осудили в «Зените», назвав драку «вопиющим инцидентом». По итогам расследования будет принято решение о наказании члена команды.

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