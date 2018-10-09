Она ещё и не юрист? Скандал вокруг судьи Хахалевой получил продолжение

Краснодар, , 01:39 — REGNUM Доказательства того, что у судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой нет юридического образования, опубликовал адвокат Алексей Салмин, пишет газета «Известия».

"Во всех документах Абхазского госуниверситета за 1985−1991 годы данных об учебе Хахалевой Елены Владимировны не имеется», — отметил Салмин.

По данным адвоката, обращавшегося в квалификационную коллегию и совет судей Краснодарского края, в 1985 году она поступила в Абхазский госуниверситет, потом перевелась в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, который окончила в 1991 году. Но он выяснил, что она получила диплом не юриста и не в Сухуме.

«Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии, — отметил Салмин. — Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории».

Адвокат утверждает, что существует приказ о приеме на работу Хахалевой в июле 1985 г. на должность ветсанитара. Он намерен добиться возбуждения уголовного дела и уже отправил собранную информацию в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда после того, как годом раньше адвокат Сергей Жорин опубликовал видеозапись со свадьбы дочери судьи, на которую затрачено было два миллиона долларов.

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