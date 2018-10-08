Кирилл Клейменов опять стал ведущим программы «Время»

Москва, , 22:06 — REGNUM Руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клеймёнов вновь станет ведущим информационной программы «Время». Об этом сегодня, 8 октября, сообщила пресс-служба Первого канал.

Напомним, Клейменов был ведущим программы «Время» на «Первом канале» в период с 1998 по 2004 годы. Затем недолгое время работал пресс-секретарем президента и заместителем начальника департамента общественных связей компании «Лукойл».

В ноябре 2004 года Клейменов был назначен заместителем генерального директора «Первого канала», директором информационного вещания.

19 февраля Клейменов вновь стал ведущим программы «Время». Он вел передачу по будням, выпуски с Клейменовым транслировались на Центральную Россию. В роли ведущего он продержался до 8 мая 2018 года.

После этого Клейменов заявил, что одной из целей его возвращения в качестве ведущего было развлечь зрителя.

«Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего нет более занудного, чем затянувшееся развлечение. Конечно, не мне судить, но, надеюсь, миссия выполнена», — сказал он.

И вот теперь Клейменов вновь становится ведущим программы «Время».