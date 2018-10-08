Понедельник, 8 Октября 2018 года
23:31:58 МСК

В Калуге представили природоохранный проект #Экалугия

Общество

В регионе формируют систему экологической культуры бережного отношения к природе

В Калуге представили природоохранный проект #Экалугия
Иллюстрация: Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области
На презентации

Калуга, 8 октября 2018, 21:52 — REGNUM  В Калуге запустят новый проект бережного отношения к окружающей среде #Экалугия. Его на совещании 8 октября представила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, работа над проектом ведется на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках образовательной программы «Развитие региональных команд». В команду разработчиков входят специалисты региональных министерств строительства и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, экономического развития, профильных агентств, а также руководители органов местного самоуправления Калужского региона.

По словам Антохиной, профильное министерство планирует организовать обсуждение подпрограммных мероприятий на нескольких разных площадках. Замечания и предложения общественных экспертов будут учтены в дальнейшей работе по развитию системы формирования экологической культуры и, как следствие, бережного отношения к природе.

«На министерство природных ресурсов и экологии области возложены задачи по разработке подпрограммы по экопросвещению, и эта работа должна опираться на опыт эковолонтеров», — заявила Варвара Антохина.

Напомним, выполняя указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Калужской области формируют комплексную систему обращения с отходами, которая позволит вдвое уменьшить объемы из захоронения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить