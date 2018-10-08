Социальная сеть Google+ будет закрыта в 2019 году

Маунтин-Вью, США, , 21:33 — REGNUM Интернет-гигант Google принял решение о закрытии для пользователей своей социальной сети Google+. Об этом сообщается 8 октября в официальном блоге компании.

Как отмечается, сервис решено вывести из работы, принимая во внимание трудности с его поддержкой и при этом «чрезвычайно низкую популярность» социальной сети. По статистике компании, 90% всех сессий в Google+ не превышает пяти секунд. Таким образом, сервис фактически не используется клиентами.

Уточняется, что Google+ будет полностью закрыта для обычных пользователей в течение десяти месяцев — к августу 2019 года. При этом она будет сохранена в качестве сети для корпоративных клиентов.

В компании заверили, что все пользователи получат детальные инструкции по сохранению и переносу всех данных со своих профилей.

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