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Полиция Кипра спасла мигрантов с дрейфующей лодки в Средиземном море

Общество

Все беженцы доставлены в порт Ларнаки

Полиция Кипра спасла мигрантов с дрейфующей лодки в Средиземном море
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Никосия, 8 октября 2018, 21:46 — REGNUM  Полиция Кипра сообщила о спасении 21 сирийского беженца с дрейфующей лодки в Средиземном море, 8 октября передает агентство Associated Press.

Беженцев к югу от мыса Греко обнаружил торговый корабль, после чего к лодке был направлен патрульный катер полиции.

В настоящий момент все беженцы доставлены в порт Ларнаки. Пока неизвестно, сколько дней мигранты провели в открытом море.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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