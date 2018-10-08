Льготы предпенсионерам Южного Урала обойдутся более чем в 5 млрд рублей

Челябинск, , 21:00 — REGNUM В Челябинской области на сохранение предпенсионерам льгот и скидок потратят более 5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Такая сумма будет предусмотрена в областном бюджете на 2019 год.

Напомним, ранее в Челябинской области были сохранены льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин в возрасте от 55 лет. Среди них скидка на проезд в электропоездах, местном общественном транспорте, ежемесячные выплаты денег ветеранам труда и военной службы и т. д.