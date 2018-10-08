Понедельник, 8 Октября 2018 года
21:27:17 МСК

Льготы предпенсионерам Южного Урала обойдутся более чем в 5 млрд рублей

Общество

Сумму предусмотрят в областном бюджете на 2019 год

Челябинск, 8 октября 2018, 21:00 — REGNUM  В Челябинской области на сохранение предпенсионерам льгот и скидок потратят более 5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Такая сумма будет предусмотрена в областном бюджете на 2019 год.

Напомним, ранее в Челябинской области были сохранены льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин в возрасте от 55 лет. Среди них скидка на проезд в электропоездах, местном общественном транспорте, ежемесячные выплаты денег ветеранам труда и военной службы и т. д.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить