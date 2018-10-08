Всероссийская акция «Благодарю» объединила более 10 тысяч россиян

Москва, , 19:54 — REGNUM За два дня — 4 и 5 октября 2018 года — по всей России прошли массовые поздравления учителей с профессиональным праздником — Днем учителя. Поблагодарить своего учителя, тренера или наставника россияне смогли в рамках акции «Благодарю» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.

В акции приняли участие более 10 000 россиян, а узнали об акции — миллионы россиян.

Многие участники акции выражали благодарность учителям/педагогам/наставникам путём публикации в социальных сетях поздравлений с хэштегом #акцияблагодарю и #яблагодарю. Одни читали стихи, пели песни и снимали ролики в формате скетчей, другие писали посты и прикрепляли фотографии своих наставников. Акцию поддержали многие известные блогеры (Лилия Абрамова, Полина Турбенкова, Дан Вырлан и другие), которые поделились личными историями о своих учителях и наставниках.

Также организаторы провели мероприятия в школах в нескольких регионах страны, в рамках которых школьники и студенты поздравили своих учителей и сказали им слова благодарности.

Благодарности учителям россияне также отправили с помощью специальных открыток Акции «Благодарю», которые представлены в 15 тысяч отделений Почты России по всей стране. Даже если отправитель не знает, где живет его адресат, специалисты Центра обработки данных Акции постараются его найти.

Акцию поддержали более 30 организаций, такие как «Добровольцы России», «Патриотки РФ», «Капитаны России», Благотворительный Фонд «Благотворю», «Администрация Сочи», благотворительный̆ фонд «Действуй» и многие другие.