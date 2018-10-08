Заявка Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 представлена в штаб-квартире ЮНЕСКО

Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев 8 октября представил Свердловскую область и Екатеринбург в качестве кандидатов на проведение Всемирного ЭКСПО-2025 постоянным представителям стран-членов ЮНЕСКО в Париже. Российскую заявку в штаб-квартире организации представили также заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов.

Открыл мероприятие, участие в котором приняли около двух сотен приглашенных, Чрезвычайный и Полномочный Посол, постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он отметил, что Екатеринбург — крупный культурный, исторический, деловой центр России, выгодно расположенный на границе Европы и Азии. Господин Посол также напомнил собравшимся, что Всемирные выставки еще ни разу не проводились в Российской Федерации, еще и поэтому заявка уральской столицы нуждается в поддержке.

В своем выступлении губернатор Евгений Куйвашев рассказал участникам мероприятия о Свердловской области: ее географическом, экономическом положении, о развитии образования, науки и культуры.

«Свердловская область — это Россия в миниатюре. Наш яркий и самобытный регион вобрал в себя все лучшие черты и качества, испокон веков присущие всей стране. Регион обладает диверсифицированной экономикой — от сельского хозяйства до космического производства, со своей историей, уникальной местной культурой и прекрасной природой», — отметил он.

Также Евгений Куйвашев рассказал о вкладе Свердловской области в движение клубов ЮНЕСКО на территории России. Он напомнил, что первый клуб, созданный для продвижения принципов и идеалов ЮНЕСКО, был основан в СССР в 1987 году именно в нашем регионе. За прошедшие годы Урало-Сибирская Федерация клубов ЮНЕСКО добились значительных успехов на международном уровне.

«Мы надеемся, если кандидатура Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 будет утверждена, провести Всемирную молодежную выставку ЮНЕСКО, пригласить молодежные неправительственные организации для обсуждения нашего будущего […]. А после открыть Всемирный молодежный центр, который будет расположен на базе одного из павильонов ЭКСПО-2025», — поделился губернатором планами российской команды.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что «умный город», который будет построен в Екатеринбурге для проведения выставки, сможет занять достойное место в ряду объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заместитель главы Минпромторга РФ Георгий Каламанов в своей части презентации рассказал о поддержке, которую оказывает проекту «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге» руководство страны — Президент России и премьер-министр, а также о преимуществах, которые ждут участников выставки в случае победы российской заявки. Он назвал участие Екатеринбурга в кампании «проектом национального значения» и сообщил, что по результатам социологических исследований 92% жителей страны поддерживают инициативу проведения Всемирной выставки.

Георгий Каламанов сообщил, что российские власти намерены ввести целый комплекс льгот и упрощенных процедур, связанных с проведением выставки ЭКСПО в Екатеринбурге. Так, билет на выставку, в случае ее проведения на территории России, будет приравнен к визе — такая практика успешно применялась во время ЧМ-2018 по футболу. Также предполагается применение налоговых и таможенных льгот для участников Всемирной выставки и принятие других мер.

«В случае победы заявки Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о Международных выставках и процедурах Евразийского экономического союза будет разработан специальный Федеральный закон об организации и проведении Всемирной выставки», — сообщил заместитель министра.

Генеральный директор Заявочного комитета Александр Чернов познакомил постпредов стран-членов ЮНЕСКО с концепцией проекта «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге». Он подробно рассказал о планах по созданию «умного города» на территории будущего ЭКСПО-парка, о возможных участниках и наследии Всемирной выставки в уральской столице.

«Деятельность ЮНЕСКО и ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге имеют общую цель — популяризацию науки, технологий, инновационной деятельности и обеспечение универсального доступа к информации. На всех этапах проект будет строго следовать стремлениям ЮНЕСКО по достижению универсальности тематики, технологий и процессов», — заверил он участников презентации.

Символично, что презентация российской заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге для членов ЮНЕСКО прошла в то время, когда в штаб-квартире организации проводится выставка, посвященная 200-летию со дня рождения великого классика русской литературы Ивана Тургенева.