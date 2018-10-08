Экологическая ситуация в самарском Тольятти объединила враждующие партии

Самара, , 18:21 — REGNUM Проблема с загрязнением воздуха в самарском городе Тольятти дошла до губернатора. Местные активисты, борясь за жизнь с чистым воздухом, забыли политические разногласия и планируют экологическую конференцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе и сентябре 2018 года сложились неблагоприятные метеоусловия, приведшие к ухудшению экологической ситуации в Тольятти, где выбросы дыма с химзаводов наблюдаются с января. Дело дошло до того, что люди стали испытывать физические симптомы отравления.

«Сейчас период неблагоприятных погодных условий закончился, ситуация стабилизировалась, но люди понимают, что это временно. Поэтому городские активисты организовали два экологических пикета. Первый проходил 23 сентября в детском парке в Автозаводском районе города: удалось собрать порядка 1600 подписей. Во второй раз протестующие вышли на улицу в Центральном районе 29 сентября. Погода выдалась дождливая, людей было меньше, и собрали только 1200 подписей. Однако в этом районе находятся химические предприятия северо-промышленной зоны, местные жители — их сотрудники. Люди боятся открыто высказывать недовольство, чтобы не потерять работу. При этом многие поддерживают нас удаленно: онлайн-трансляция митинга набрала порядка 70 тысяч просмотров», — рассказал депутат.

По словам Павла Туркова, митинги не имели отношения к политике — на них выступали представители разных партий и обычные горожане.

«Когда дело доходит до выживания, нам не до споров. В Тольятти очень высокий уровень онкологии, гораздо выше среднего по стране. Всего на учёте состоят свыше 20 тысяч человек», — говорит эксперт.

Он добавил, что в Тольятти приезжал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выяснял ситуацию на месте.

«В итоге проблему списали на автомобильные выхлопы. Но химические запахи местные жители отмечают на выходных и по ночам, когда движение транспорта менее активно. Сейчас общественники планируют провести экологическую конференцию, чтобы наладить диалог с властью, предпринимателями и депутатами. Необходимо принимать меры. Решить, как проводить замеры, мониторить ситуацию с воздухом, чтобы картина была объективной, данные — открытыми и независимыми», — подчеркнул Павел Турков.

Добавим, что совещание по экологической безопасности в Тольятти под председательством Дмитрия Азарова прошло 4 октября. Его участники пришли к выводу, что основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт — более 65%, тогда как доля промышленных предприятий в составляет менее 35%, отметили в пресс-службе областного правительства. При этом общий объём выбросов в Тольятти составляет 13% от регионального уровня.

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