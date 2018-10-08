В Госдуме предложили создать патронаж для пожилых

Москва, , 18:10 — REGNUM В Госдуме предложили создать патронажную службу для лиц старше 65 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

В ходе заседания круглого стола зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») обратил внимание на то, что сейчас медицина работает со старшим поколением, то есть с людьми возраста 65+, по такому же принципу, как и с людьми среднего возраста, «то есть она «подключается», когда человек уже заболел, попал в больницу с каким-либо недугом».

Однако люди старше 65 лет не всегда в состоянии правильно реагировать на случаи ухудшения своего здоровья. В этой связи парламентарий предложил персонифицированный подход и индивидуальное медицинское сопровождение людей возраста 65+, Огуль настаивает на системе патронажа по аналогии с системой контроля за здоровьем новорожденных.

«Подобную систему необходимо создать и для лиц пожилого возраста. Должна быть создана база этих людей, каждый пенсионер должен быть закреплен за определенным терапевтом, в больницах можно ввести Дни здорового пенсионера. Тогда терапевты будут не просто лечить попавших к ним стариков, а «вести» их на протяжении всей старости, знать историю их здоровья, время от времени осматривать (интересоваться самочувствием, измерять давление, регулярно брать анализы). Медсестры могут 2−3 раза в год звонить им и приглашать на медосмотр», — рассуждает Огуль.

В пользу создания системы патронажа для пожилых депутат приводит два аргумента.

«Во-первых, по данным последней переписи населения, у нас в стране более четверти стариков — одинокие. Причем не в эмоциональном смысле, а в буквальном. Они живут одни и о них некому позаботиться — измерить давление, напомнить выпить таблетку, напомнить сходить к врачу. Во-вторых, многие пенсионеры, особенно в деревнях и селах, привыкли лечиться самостоятельно, народными средствами. А значит, в больницу они попадут уже с запущенной болезнью. И мы начнем их лечить», — сказал он входе круглого стола.