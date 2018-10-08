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Галерея Уффици сообщила о победе над очередями

Общество

Билеты, в том числе бесплатные, выдают с указанием времени посещения

Флоренция, Италия, 8 октября 2018, 18:10 — REGNUM  В минувшее воскресенье, 7 октября, у входа во флорентийскую галерею Уффици вопреки обыкновению не было очередей — это стало возможным благодаря внедрению новой системы для посетителей, сообщает Corriere della Sera в понедельник, 8 октября.

Билеты в галерею, в том числе бесплатные (7 октября вход в музей был бесплатным) выдают с указанием времени посещения. Это позволяет равномерно «распределить» поток посетителей.

В минувшее воскресенье система прошла тестовое испытание, в ближайшее время она начнёт использоваться в постоянном режиме, сообщили в руководстве галереи.

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