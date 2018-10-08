В Оренбурге учредителя свинофермы отпустили под залог 5 млн рублей

Оренбург, , 18:10 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 8 октября, суд не поддержал ходатайство силовиков о продлении срока домашнего ареста для учредителя селекционно-гибридного центра «Вишневский» Виктора Железнова. Удовлетворена просьба адвоката об изменении меры пресечения для его подзащитного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Учредителю ООО «СГЦ «Вишневский» изменена мера пресечения с домашнего ареста на залог в размере 5 млн рублей. Теперь Железнов должен перечислить деньги на депозитный счет до 14 октября 2018 года. В противном случае срок домашнего ареста будет продлен до 6 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, учредитель крупнейшего в регионе свинокомплекса обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Речь идёт о внесении изменения в документацию, которое позволило получить многомиллионную субсидию.

Стоит отметить, что руководство СГЦ предложило минсельхозу провести аудит. Если будут выявлены излишки при оценке работ по модернизации фермы, то свинокомплекс готов вернуть эти деньги в бюджет. В рамках расследования уголовного дело о субсидиях был задержан также министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов. Первоначально его арестовали, затем изменили меру пресечения на домашний арест. Михаил Маслов временно отстранён от должности.

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