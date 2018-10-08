Владимирский губернатор пообещал подумать о «детях войны»

Владимир, , 17:36 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пообещал рассмотреть возможность создания дополнительных мер поддержки людей, входящих в категорию «дети войны». Такое заявление глава области сделал во время пресс-подхода, состоявшегося 8 октября после инаугурации, сообщила пресс-служба администрации области.

«После всестороннего анализа областного бюджета будут приняты дополнительные меры поддержки этой социальной группы», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года, перед вторым туром губернаторских выборов, в регионе уже появлялась информация о том, что департамент соцзащиты населения Владимирской области разрабатывает проект закона, который должен ввести льготы для «детей войны». Как сообщила тогда глава департамента Любовь Кукушкина, среди предлагаемых вариантов — льготы на оплату проезда в общественном транспорте и социальные выплаты.

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