Ямальцы собирают деньги на памятник доктору Володе

Салехард, , 16:31 — REGNUM Ямальцы через краудфандинг — платформу собирают деньги на памятник Владимиру Солдатову — доктору, спасшему жителей тундры от «возвратного тифа» в 1947 году. Сбором средств на монумент занимается Общественная организация ветеранов Ямальского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимира Солдатова на Ямале называют «доктором Володей». Легендарный человек попал на Крайний Север в 17 лет. после окончания фельдшерско-акушерской школы в Тобольске. Юный доктор Володя в 1947 году был направлен заведующим фельдшерским пунктом в колхоз им. Кирова на мысе Вануйто. Осенью того же года в ямальской тундре вспыхнула эпидемия «возвратного тифа».

«Один за другим заболевали и умирали оленеводы, охотники и их семьи. Болезнь долго оставалась неузнаваемой. Распознать болезнь помог главный врач Пуйковского участка. Ежедневно с рассветом паренёк отправлялся в обход по чумам спасать людей. И вскоре болезнь не пощадила и его», — рассказывают историю подвига доктора Володи общественники.

В память о юном медике, погибшем, не достигнув совершеннолетия, осталась среди ненецкого народа. В его честь была сложена национальная песня.

Приказом совета Министров РСФСР в 1969 году имя Владимира Солдатова было присвоено Тобольскому медицинскому училищу. В 1985 году его именем названа школа-интернат в посёлке Салемал. Здесь же стоит обелиск легендарному юному доктору.

«Памятник — обелиск был сооружен из жести и досок в 1968 году. Много раз пытались поднять вопрос об установке настоящего памятника Володе Солдатову, но до сих пор вопрос не решён», — сообщают ямальские общественники.

Они пытаются собрать собственными силами средства на памятник доктору Володе, которому в 2020 году исполнилось бы 90 лет.

По расценкам Центра монументального искусства на изготовление скульптуры из бронзы два метра высотой требуется 900 тысяч рублей. С помощью краудфандинговой платформы «Планета.ru» общественники планируют собрать 300 тысяч рублей.