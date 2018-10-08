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Суд продлил арест командиру пожарного звена, тушившего «Зимнюю вишню»

Общество

Арест Сергею Генину продлён до 25 декабря

Кемерово, 8 октября 2018, 16:26 — REGNUM  Кемеровский областной суд на заседании 8 октября принял решение о продлении меры пресечения начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, проходящему обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Защита обвиняемого настаивала на избрании ему меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, — домашнем аресте или поручительстве. Однако суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлил арест до 25 декабря 2018 года.

Сергею Генину предъявлены обвинения по части 3 статьи 293 УК России «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

По версии следствия, начальник пожарного караула на месте ЧП проигнорировал слова очевидца, который сообщил о том, что в кинозале на четвёртом этаже ТРЦ находится большое число людей, и указал на один из лестничных маршей как кратчайший путь к кинозалу. Командир направил подчинённых к дальнему лестничному маршу, однако на четвёртом этаже дверь там оказалась заперта. После этого пожарные вернулись к лестнице, на которую указывал мужчина.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Всего фигурантами по уголовному делу проходят 12 человек.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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