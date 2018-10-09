Украинская автокефалия: что важнее — выгода или правда?

Москва, , 05:03 — REGNUM Развернувшаяся в мировых и российских СМИ жаркая словесная баталия вокруг вопроса автокефалии Украинской Православной Церкви высветила проблемы понимания самого православия. Что это такое, православие, да и христианская вера вообще, если «у нее внутри» заводятся злобные аргументы «за» или «против» отделения УПЦ, обсуждает автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

И аргументы «за», и аргументы «против», с которыми приходится сталкиваться, зачастую выглядят так, как будто речь идет только о дележе имущества, только о личной выгоде, а судьбы людей — миллионов верующих, чье мнение и даже культурная традиция оказывается грубо попраны. Реальная ситуация с состоянием православия на Украине колеблется, раздираемая вторжением постмайданой риторики, и в один момент может обернуться большим кровопролитием.

Но те, кто считают, что шпильки в адрес руководства, например, РПЦ важнее, те гнут свою линию, не желая задуматься об угрозе для миллионов украинских верующих. Так что должно быть важнее для христианина — благополучие и безопасность ближнего или радение о собственной, пусть даже и моральной, выгоде?

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